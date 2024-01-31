FIFA raporu: Transferde en çok zarar eden üçüncü ülke Türkiye

FIFA 2023 raporuna göre Türkiye 99 milyon dolar harcamayla transferde en çok zarar eden üçüncü ülke oldu.

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FIFA’nın 2023 transfer raporuna göre kulüpler transfer harcamalarını 2022’ye göre yüzde 48 artırdı. 2023’te 9 milyar 630 milyon dolarlık piyasa yaratıldı.

Jude Bellingham, Enzo Fernandez, Harry Kane, Randal Kolo Muani ve Mykhailo Mudyrk senenin en pahalı transferi oldu. Harcama rekoruysa futbolun yeni aktörü Suudi Arabistan’ın.

970 milyon dolar harcayan Körfez ülkesi, tarihte ilk kez transfer borsasında ilk üç ülke arasına girdi.

FIFA raporuna göre Türkiye, transfer piyasasında en çok zarar eden dört ülkeden biri oldu.

Zarar eden ülkelerin sıralaması ve harcamaları şöyle:

Britanya 1 milyar dolar 915 milyon dolar Suudi Arabistan 953 milyon dolar Türkiye 99 milyon dolar Amerika Birleşik Devletleri 64 milyon dolar

Avrupa’nın dört büyük ligiyse transferde kar etti.

2023’ü kazançla kapatan ülkelerin sıralaması ve harcamaları şöyle:

Almanya 359 milyon dolar İtalya 264 milyon dolar Portekiz 253 milyon dolar İspanya 247 milyon dolar Hollanda 211 milyon dolar

Futbolcuları en çok tercih edilen ülkeler sıralamasıysa değişmedi. Dünyada en fazla transferi, Brezilyalı, Arjantinli ve Fransız oyuncular yaptı.