Fethin 568’inci yılında İmamoğlu’ndan Atatürk mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’un fethinin 568’inci yıldönümündeki etkinliğinde, kenti işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk de unutulmadı.

Fotoğraflar: İBB

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a girdiği Haliç semalarında, yüzlerce ‘drone’la fethi simgeleyen 10 dakikalık multimedya gösterisi yapıldı. Kentin sekiz farklı sembolik noktasında eş zamanlı olarak ışık ve ses gösterileri düzenlendi.

Reklam

Soldan sağa: Kavuncu, Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Kaftancıoğlu.

Beyoğlu ilçesindeki Haliç Kongre Merkezi otopark alanında gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yla diğer davetliler katıldı.

‘Mesajın gençlere’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, törendeki konuşmasında Türkiye’nin büyük sorunları olduğunu belirterek “1000 yıllık devlet geleneklerimiz, bu sorumsuz ve gözü doymaz, çeteleşmiş iktidarın elinde magazine dönüşmüş durumda” dedi.

CHP lideri devletin saygınlığının, İstanbul’un itibarının, ‘kendisine ihanet etmiş saray iktidarının, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekiştiğini’ savunarak şunları kaydetti: “Kendimize inanmak zorundayız. Zorluklara göğüs germek zorundayız. Fatih Sultan Mehmet Han’dan bize miras kalan cesaretle, bu millet korkuyu fethedecektir. Özellikle gençlere mesajım; rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetre karesinde. 20 yaşında genç Sultan sizin modeliniz. Ona bakın ve siz de farklı düşünme cesaretinize, mücadele cesaretinize, keşfedilmemiş yollara gitme cesaretinize, imkansızı isteme cesaretinize sahip çıkın.”

Reklam

‘İstanbul dünya mirası’

Akşener, İstanbul’un sadece Türkiye’nin değil dünyanın mirası olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İstanbullu, İstanbul’un betona görülmesini, yeşilinin yok edilmesini, insanlarına hoyratça davranılmasını ve en son Kanal İstanbul denilen o ucube sistemin oluşmasını engellemek için 31 Mart’ta sayın İmamoğlu’nu belediye başkanı olarak tercih etti.”

‘Fatih kazandırdı, Atatürk kurtardı’

İmamoğlu, İstanbul’u 568 yıl önce Fatih Sultan Mehmet’in kazandırdığını, 98 sene önce de Atatürk’ün düşman işgalinden kurtardığını ifade ederek şunlar kaydetti: “O yüzden bu kutsal şehir, tarihimizdeki en önemli iki liderinden bizlere emanettir. Bu emanete, Fatih Mehmet Sultan Han’ın yaptığı gibi adil, hoşgörülü ve eşit; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi akılla, bilimle, cesaretle ve özenle sahip çıkmak boynumuzun borcudur.”