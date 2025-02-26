Ferhat Demir: 21'inci yüzyıl Yapay Zeka çağı olacak, peki bu trene bindik mi?

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21. yüzyıl kuşkusuz Yapay Zeka YZ çağı olacak. Peki, bu trene bindik mi? Sinyaller öyle değil. Birkaç 10 küçük girişimci dışında Yapay Zekanın kimsenin gündeminde olduğunu düşünmüyorum. Halbuki YZ sanayi devriminden daha büyük sonuçlar doğuracak. Dünyada kartlar yeniden dağıtılırken ve yeni bir dünya kurulurken YZ gücü olan, pazarlık masasına oturabilecek. Artık konvansiyonel ya da ticari savaşlar değil teknoloji, özellikle YZ savaşları yaşanacak.

Teknoloji geometrik olarak ilerler. Yaklaşık her 10 yılda bir büyük bir paradigma değişikliği yaşanır ve önceki 10 yılı ikiye katlar. Milyonlarca yıl önce dünyada ciddi hiçbir değişiklik olmuyordu. Küçük gelişmeler binlerce yıl alıyordu. Dünyamızı köklü olarak değiştiren tüm büyük sıçramalar son 500 yılda yaşandı. Özellikle son 100 yüzyılda. Dolayısıyla bu üstel ilerleme hızı ile 21. yüzyılda yaşayacaklarımız 100 yıllık bir gelişmeye değil, 20 bin yılık bir gelişmeye tekabül edecek. Bu muazzam bir dönüşüm ve bazıları için korkunç bir son demek. Eğer böyle radikal bir teknolojik devrime zihinsel ve kurumsal olarak hazır değilseniz, nasıl bir sonuç beklersiniz? Teknoloji üretmeyen pek çok ülke varoluş sorunu ile karşı karşıya kalacak ve muhtemelen haritadan silinecekler.

Ferhat Demir’in yazısı