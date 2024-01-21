‘Fergio House’un mal varlıklarına el konuldu

‘Fergio House’ üzerinden ‘haksız para’ kazandıkları iddiasıyla biri kadın üç kişinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu

‘Fergio House’ adlı sosyal medya hesaplarından yılbaşı için parti vereceklerini açıklayarak müstehcen görüntüler yayınlayan gruba operasyon yapılmıştı. Çektikleri videolarda tanınmamak için maske takan ve ‘Fergio House’ kurucusu olduğu iddia edilen mimar Ferhat G. ile kardeşi Serhat G.’nin aralarında bulunduğu 19 kişi yakalanmıştı. Ferhat G. tutuklanmıştı. 18 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verilmişti.

Habertürk‘ün aktardığına göre Ferhat .G.(32), Serhat .G. (32) ile S.G.C. (45) isimli kadının ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçuna karıştıkları tespit edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 85 milyon lira olan İzmir’de bir daire, bir arsa ve bir tarlaya el konuldu. Ayrıca Üç adet araca ve üç şüphelinin banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.