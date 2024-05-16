Ferdi Kadıoğlu Arsenal’e yakın

Arsenal’in Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’nu ‘transfer etmeye yaklaştığı’ bildirildi.

Fotoğraf: TRT Spor

NowArsenal’in haberine göre gelecek sezon birden fazla kulvarda yarışacak Arsenal, Fenerbahçeli sol beki transfer etmeye yakın. Haberde Kadıoğlu’a yakın kaynakların da transferin yakın olduğunu söylediği belirtildi.

Arsenal’in sol beki Oleksandr Zinchenko’nun geleceğiyle ilgili spekülasyonlardan sonra İngilizlerin savunmayı güçlendirmek için alternatifi Kadıoğlu.

Arsenal gözlemcisi Romain Poirot’un Kadıoğlu’yla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı ve kulüp yetkililerine 20 milyon euro tutarında bir bonservis belirlediği belirtiliyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Arsenal gözlemcilerinin nisanda Kadıoğlu’nu izlemeye geldiğini duyurmuştu.