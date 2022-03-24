Feray Aytekin Aydoğan: Okullar dini yapılarla, dini kurallarla kuşatıldı

Bir okul müdürünün, öğrencilerin sınıfta kız erkek ayrı olacak şekilde oturma düzeninin değiştirilmesiyle ilgili öğretmenlere gönderdiği mesajın, evrakın basında yer alması ile “Okullara şeriat mı geldi?” tartışmaları, paylaşımları yapılıyor.

Asıl şaşırtıcı olan ise yaşanılan olayı şaşkınlıkla karşılayan sosyal medya paylaşımlarının sayısının azımsanmayacak kadar çok olmasıydı. Şeriat bir sabah ansızın gelmeyecekti ve son 20 yılda eğitimin dinselleştirilmesi adım adım inşa edildi. Okullar dini yapılarla, dini kurallarla kuşatıldı.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı