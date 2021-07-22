Feray Aytekin Aydoğan: Öğretmen nerede?

Siyasi iktidarın öğretmen atamaları ile izlediği politika; öğretmen alım sayılarının belirlenmesinden, öğretmen alım biçimine, istihdam şekline kadar sorunlar yumağı ve ideolojik bir tercih…

Eğitim, ataması yapılmayan öğretmenler, liyakat, adalet, eğitime yeterli bütçe meselesi hepimizin sorunu; iktidarın değil halkın öğretmeni olma mücadelesi ortak geleceğimiz, memleket meselesi…

Kamusal, bilimsel eğitim hakkının yok sayıldığı koşullarda ‘Mehmet Halil Yavuz-lar-a ne oldu?’ sorusunun cevabı da; salgında yüz yüze ve uzaktan eğitime erişemeyen, 26 Temmuz’ da açıklanacak LGS sonuçları sonrası örgün eğitim dışına çıkacak veya istemediği okul türüne mecbur bırakılacak yüz binlerce çocuğun geleceği ne olacak sorusunun yanıtı da vereceğimiz mücadelede saklı…

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı