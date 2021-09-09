Feray Aytekin Aydoğan: Hiçbir şey yaşanmamış gibi yapamazsınız

Okullar 6 Eylül’ de sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi açıldı.

Salgında binlerce kişi yaşamını kaybetmemiş, milyonlarca kişi hasta olmamış, yüz binlerce öğrencinin devamlılığı sağlanmış, eğitimden kopmamış, o acılar, eşitsizlikler hiç yaşanmamış gibi…

Oysa ne çok şey yaşandı…

Salgın hiç yaşanmamış gibi açılan okullarda ise şimdi bir kez daha öğretmenler, tüm eğitim emekçileri, öğrenciler, veliler salgınla baş başa…

Hiçbir şey yaşanmamış gibi yapamazsınız…

Öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkından sorumlu olanlar; milyonlarca çocuğun gencin mutsuzluğunun, umutsuzluğunun nedenidir, sorumlusudur.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı