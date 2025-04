Feray Aytekin Aydoğan: Her gencin hikayesi artık tüm anne babaların, hepimizin hikayesi

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Günlerimiz cezaevi önlerinde, çocuklarımızın “Bizi içerden almadan, gündemden düşürmeyin, bizi unutturmayın” seslerine ses olabilmek için koşturarak geçiyor. Anne Baba Dayanışma Ağı’mızla birbirimizi bulduğumuz her an hepimize, tüm anne babalara çok iyi geliyor. Depremi, salgını yaşadığımızda dayanışmanın ne kadar büyük güç verdiğini hep birlikte yaşamıştık. Şimdi yine her gün hep birlikte dayanışmanın o sihirli gücüne tanıklık ediyoruz.

Düzenli ilaç kullanması gereken, gözaltı sırası ve sonrasında darp edildiği için ilaç kullanması gereken çocuklarımıza ilaç ulaştırılması konusunda da sorunlar yaşanıyor. İl dışında yaşayan, çalışan anne babalar yalnızca görüş günlerinde gelebiliyor. İl dışında yaşayan anne babaların, ailelerinin yaşadıkları, her gün Silivri’de, çocuklarının yakınında olamamak da yaşadıkları her günü daha da zorlaştırıyor. Silivri’de tanıştığımız bin bir emekle çocuğunu tek başına büyüten ve İstanbul dışında yaşayan, çalışan bir anne göz yaşları ile arıyor; “Dün oğlumun doğum günüydü ve yanında olamadım” diyerek…

O kadar çok hikaye var ki… Her çocuğumuzun, her gencin hikayesi artık tüm anne babaların hikayesi, hepimizin hikayesi. Çocuklarımızın “Bizi unutturmayın” çağrısıyla her akşam 21:00’da hasthag çalışmasına devam ediyoruz. Çocuklarımız için bir imza diyerek imza kampanyamızı yaygınlaştırıyoruz. Ulaşabildiğimiz tüm siyasi partileri, odaları, sendikaları, vakıf, dernek, ağ, platform olarak çalışma yürüten tüm gönüllü kurumları, ulaşabildiğimiz herkesi hasthag çalışmamızı, imza kampanyamızı yaygınlaştırmaya, çocuklarımızın 18 Nisan’daki ilk davasında birlikte olmaya çağırıyoruz. Çocuklarımızın serbest bırakılması için, eğitim hakları için, yaşamları, gelecekleri, umutları, hayalleri için her ses, her dayanışma, her imza çok ama çok değerli.

