Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turundaki rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci eleme turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Ligi ikinci sırada bitirip, Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanan Fenerbahçe’nin rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.
İkinci eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz’da deplasmanda oynayacak.