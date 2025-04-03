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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen

Trendyol Süper Lig’de bu pazar oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi’yle (VeTAS) belirlendi.


30’uncu hafta program ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 | Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi

13.30 | Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 | RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 | Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar

13.30 | Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 | Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 | Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

Lider Galatasaray haftayı bay geçecek.

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