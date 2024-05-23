Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA’dan gözlemci istedi

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonun belirleneceği kritik Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA’dan gözlemci istedi.

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Derbide Galatasaray’ı 1-0 yenen Fenerbahçe 1 puan dahi alsa şampiyonluğunu ilan edecek sarı kırmızılı ekibe fırsat vermemişti.

Şampiyonluk için 26 Mayıs’ta Fenerbahçe’nin İstanbulspor’u mağlup etmesi, Galatasaray’ın da Konyaspor’a yenilmesi gerekiyor.

Sarı lacivertliler bu maçın Galatasaray’a bırakılmasından kaygılı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da endişeleri olduğunu belirterek “UEFA’nın Konyaspor-Galatasaray maçına gözlemci yollaması için TFF ve UEFA’ya yazı yolladık” dedi.