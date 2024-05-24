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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti

Fenerbahçe, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Disiplin Müfettişliği’ne şikayette bulundu.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı derbiye hem maç öncesi hem de sonrası arbede damga vurmuştu. Sarı lacivertli ekibe bu nedenle ceza yağmıştı.


Soyunma odasında Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere ait görüntü ortaya çıktı. Fenerbahçe bunun üzerine harekete geçti.

Sarı lacivertli ekipten konuya ilişkin gelen açıklama şöyle:

“Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray’la oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği’ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur.”

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