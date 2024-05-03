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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe evinde yenildi: Seri son maça kaldı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off turu dördüncü maçında AS Monaco’ya 62-65 yenildi.

Fotoğraf: AA

Konuk ekibin 0-4’lük serisiyle başlayan karşılaşmada Pierre, Davis, Dorsey ve Wilbekin’le 12-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe, karşılıklı sayıların ardından ilk periyodu 15-11 önde tamamladı.


İkinci periyot dengeli tamamlandı. Soyunma odasına 33-30’luk skorla gidildi.

Üçüncü periyodu 47-48 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, 49-49 eşitliği Tarık’ın üçlüğüyle bozunca konuk ekipten mola geldi: 52-49.

Son bölümü büyük çekişmeli geçen karşılaşma, 62-65 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Böylece seride durum 2-2’ye geldi. 

Play-off serisinin beşinci maçı 8 Mayıs Çarşamba günü AS Monaco’nun ev sahipliğinde oynanacak.

Kazanan taraf, adını 24-26 Mayıs’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Final Four’a yazdıracak.

Bu arada maç sonrası AS Monaco oyuncuları ile Fenerbahçe Beko taraftarları arasında gerginlik çıktı.

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