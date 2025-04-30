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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol

Süper Lig’de bu pazar oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek.

Yasin Kol. Fotoğraf: AA

Karşılaşma, 4 Mayıs saat 19:00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak.


Ligde 34’üncü haftanın programı ve hakemleri şu şekilde:

2 Mayıs Cuma

20.00 | Antalyaspor – Konyaspor | Cihan Aydın

3 Mayıs Cumartesi

16.00 | Alanyaspor – Kayserispor | Ümit Öztürk

16.00 | Rizespor – Gaziantep FK | Mehmet Türkmen

19.00 | Hatayspor – Başakşehir | Ali Yılmaz

19.00 | Galatasaray – Sivasspor | Ozan Ergün

4 Mayıs Pazar

16.00 | Samsunspor – Eyüpspor | Muhammet Ali Metoğlu

19.00 | Fenerbahçe – Beşiktaş | Yasin Kol

19.00 | Adana Demirspor – Göztepe | Batuhan Kolak

5 Mayıs Pazartesi

20.00 | Kasımpaşa-Trabzonspor | Halil Umut Meler

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