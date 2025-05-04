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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fernandes'e lazer tutan seyirci gözaltına alındı

Beşiktaş’ın oyuncusu Gedson Fernandes’in gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

Fotoğraf: Beşiktaş / X

Ülker Stadı’ndaki müsabakanın 36’ncı dakikasında penaltı kullanan Fernandes’in gözüne tribünden lazer tutan B.Y. tespit edilerek gözaltına alındı.


Hakkında 6222 sayılı ‘sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun’ kapsamında işlem başlatılan şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek.

Fernandes penaltıyı kaçırmış, sekiz dakika sonraki başka bir pozisyonda Beşiktaş’ın 1-0’lık galibiyetini sağlayan golü atmıştı.

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