Fenerbahçe Beko Final Four’da

Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin beşinci maçında deplasmanda Monaco’yu yenerek adını Final Four’a yazdırdı.

Fenerbahçe deplasmanda Monaco’yu devirdi.

Fenerbahçe, 2-2’lik eşitliğin olduğu seride kazanmak için sahaya çıktı.

Maçın normal süresinde kazanan çıkmadı ve 70-70 beraberlikle geçildi.

Karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda 79-80 kazanan Fenerbahçe Final Four’a adını yazdıran taraf oldu.

Bu arada EuroLeague tarihinde playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu.

Final Four mücadelesi 24-26 Mayıs’ta Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da düzenlenecek.

Fenerbahçe, Final-Four’da Panathinaikos’la mücadele edecek.