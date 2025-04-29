Fenerbahçe Beko Final Four'da

Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilci Paris Basketbol’u uzatmalarda yenerek Final Four’a çıktı.
Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı turda Fenerbahçe ilk iki maçı kazanmıştı.
Paris’teki üçüncü maç yakın skorlu geçti. Normal sürede fark yedinin üzerine çıkmadı.
Normal süresi 80-80 tamamlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler uzatmada rakibine 18-10’luk üstünlük kurdu.
98-88’lik skorla seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe üst üste ikinci, toplamda yedinci kez Final Four’a yükseldi.
Fenerbahçe Beko’nun Final-Four’daki rakibi Panathinaikos – Anadolu Efes serisinin galibi olacak. Bu serideki durum 1-1.