Felç geçirdiği yatakta üç gün kurtarılmayı bekledi

Adana’da felç geçirdiği yatakta üç gün boyunca mahsur kalan kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde yalnız yaşayan bir kadından akrabalarının üç gündür haber alamadığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Mahalleye ulaşan ekipler, bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 65 yaşındaki Zülfiye Ş.’nin seslenmelere cevap vermemesi üzerine eve girmek için durumu savcılığa bildirildi.
Nöbetçi savcının talimatıyla ekipler, çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girdi.
Evdeki odaları arayan ekipler, Zülfiye Ş.’yi yatakta kısmen hareketsiz halde buldu.
Kontrollerde Zülfiye Ş.’nin üç gün önce yatağında kısmen felç geçirdiği, hareket kabiliyetini kaybettiği için durumunu bildiremediği tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.