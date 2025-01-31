Fehmi Koru: Otel ile doğrudan ilgisi bulunan bakanlık mensubu bir tek kişi gözaltına alınmadı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Grand Kartal Oteli’nde yangın 21 Ocak günü çıktı. On gün önce. Bu on gün içerisinde yangından -daha doğrusu 78 kişinin ölümünden- sorumlu tutularak gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler oldu. İçlerinde otelde tedbir alınmasını sağlaması gerekenler de var, tedbirsizliği zamanında fark edip düzeltilmesini talep etmesi beklenenler de…

Sorumlulukta en büyük payın sahibi olarak gösterilmek istenen Bolu Belediyesi bünyesinden de bazı isimlerle gözaltı sayısı 28’e ulaştı.

Dikkat çeken, hesaba çekilecekler arasında tek bir kamu görevlisinin bulunmaması…

Turistik bir tesis olduğu için otel ile doğrudan ilgisi bulunan bakanlık mensubu bir tek kişi gözaltına alınmadı.

Geçmiş tren ve maden kazaları, yangınlar ve depremler sonrasında da öyle olmamış mıydı? Davalara kayıplara yakınlıkları sebebiyle taraf olanların talepleri mahkemelerce ya dikkate alınmadı ya da yargılanması istenen memurlara amirleri izin vermediği için yargılanamadılar.

Faciaların hesapları sorulmasına soruluyor ama hesap sorulan kişiler ikinci veya üçüncü derecede sorumlu olanlar…

Fehmi Koru’nun yazısı