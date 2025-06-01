Fehmi Koru: Meal ve tesfirlerin imha edilecekleri anlaşılıyor, kitaplar 1930'lar Almanya'sında gibi yakılacak mı?

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Bu yasanın çıkması sonrasında, ChatGPT ve benzeri yapay zeka programları, yukarıda isimlerini verdiğim yasakçı ülkeler arasına Türkiye’yi de sokarlar endişesindeyim de ondan bu soruyu ortaya attım.

Acaba bundan sonrası nasıl gelişecek? Beğenilmeyen veya sakıncalı bulunan meal ve tefsirlerin toplatılıp imha edilecekleri anlaşılıyor…

Kitaplar, 1930’lar Almanya’sında yapıldığı gibi, yakılacak mı?

Pek çok meal ve tefsire internet üzerinden de ulaşılabiliyor; yasaya göre onlara erişimi engelleyici tedbirler alınacak.

Ama nasıl?

Teknolojiyle bir parça ünsiyeti olanlar, dijital ortamın engellenmesinin öyle sanıldığı kadar kolay olmadığını, her engellemeyi aşmaya ve sakıncalı bulunan metinler ile görsellere ulaşmaya yarayan yöntemler bulunduğunu bilir.

Fehmi Koru’nun yazısı