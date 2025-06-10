Fehmi Koru: Madleen teknesiyle Gazze seferi vicdan uyanmasının bir sonucu

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Her gün, her gün hiç eksilmeden süregiden saldırılar ile abluka yüzünden ölümler devam ediyor ve yaşananlar, İsrail’in uyguladığı sansür sebebiyle pek azı görüntülü olarak izlenebilmesine rağmen dünya kamuoyunun vicdanını kanatıyor.

12 gönüllünün Madleen teknesiyle gerçekleştirdiği Gazze seferi o vicdan uyanmasının bir sonucu.

Dünya kamuoyu, ülke yönetimlerinin göz göre göre sürdürülen Filistinli kıyımı karşısında suskunluğuna isyana başladığı için 1,5 yıldır yaşananlara ses çıkarmayan devletlerde de tavır değişikliği fark edilmeye başlandı.

İsrail’in kesilmek bilmeyen saldırılarında kullandığı silah ve mühimmatı üreten ve ürettiklerini çoğu kez bedelsiz Netanyahu yönetiminin kullanımına sunan Batılı ülkeler -özellikle İngiltere, Fransa, Kanada- artık eskisi kadar buna istekli görünmüyorlar.

Fehmi Koru’nun yazısı