Fehmi Koru: İmamoğlu aday olursa AK Parti, bu kez havlu atmak zorunda kalacak…

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Fazla uzak olmayan bir gelecekte gündeme gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylığı partisi CHP tarafından erkenden açıklanan Ekrem İmamoğlu unsurunu da bu hesaba eklemek gerekiyor.

Hesap şu: İmamoğlu aday olursa, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakip adayları geride bırakmayı başarmış olan AK Parti, bu kez havlu atmak zorunda kalacak…

Bu hesabı yapanlar pek de abartmış sayılmazlar.

Ülkede sistem değişikliği (2017) sonrasında yapılan 2018 ve 2023 seçimlerinde, AK Parti’nin güçlü adayı -şimdi üçüncü dönemini sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan- yenebileceği rakiplerle yarışmıştı.

Muharrem İnce (2018) ve Kemal Kılıçdaroğlu (2023) ile…

2018 seçiminde bütün muhalefet partilerine sempatik gelecek bir ‘çatı aday’ arayışı sürerken, Meral Akşener’in “Kazanırım, o halde adayım” çıkışıyla bu ihtimal bertaraf oluvermişti.

Bir sonraki seçimde (2023), yine Meral Akşener, bir yıldan fazla ortak masada birlikte olduğu Kılıçdaroğlu’nu ‘seçilemez aday’ olarak ilan etti ve bu yolla onun şansını azaltıp yenilmesini sağladı.

Ekrem İmamoğlu ise, diploması iptal edildiği, cezaevinde tutulduğu halde, kamuoyu yoklamalarında ‘kazanabilecek aday’ görünüyor.

Fehmi Koru’nun yazısı