Fehmi Koru: 'Galiba Mehmet Şimşek'in suyu ısınıyor' diye düşünmeden edemedim

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Geçen gün Youtube’da biraz da ucuz diye ülkemize gelmeye karar vermiş ve İzmir’e yerleşmiş bir Amerikalı çiftin mutluluklarını duyurdukları videoyu izledim. Her gün kullandıkları birkaç ürünün fiyat hareketlerini dolar cinsinden vermişler; verdikleri oranlar ürkütecek kadar yüksek…

Onları izlerken, “Galiba Mehmet Şimşek’in suyu ısınıyor” diye düşünmeden edemedim.

Asgari ücretin düzeltilmeye muhtaç halde ilanı bu beklentimi daha da pekiştirdi.

Fatura birine çıkartılacaksa ilk akla gelecek isim onunki çünkü.

Erken seçim mi, anayasa değişikliği mi?

Seçim tarihinin erkene çekilme ihtimalini yeniden akla düşüren bir yeni gelişme de siyasi hayatta yaşanıyor. CHP listelerinden aday gösterilerek TBMM’ye girmiş olan ‘muhafazakar’ partilerden birinin milletvekili AK Parti’ye geçmek üzere istifa etti.

O ayrılınca Saadet Partisi grup kurma hakkını kaybetmiş oldu.

Ankara kulislerine kulak verildiğinde “Arkası gelecek” bilgisi alınabiliyor.

‘Cumhur İttifakı’ çoğunluk için eksik olan 42 milletvekilini TBMM’den devşirebileceği güvenine kavuşursa, bu yolu deneyecektir.

İYİP+DEVA+Gelecek+Selamet partilerinin milletvekillerinden AK Parti saflarına transferlerle 360 rakamı yakalanabilirse, seçim tarihini erkene almadan aynı sonucu doğuracak anayasa değişikliklerini gerçekleştirme yoluna da gidebilir iktidar cephesi…

Fehmi Koru’nun yazısı