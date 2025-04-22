Fehmi Koru: Erken seçim fazla uzakta olamaz

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Yerel seçimde -31 Mart 2024 günü- sandıktan birinci parti olarak CHP çıkınca, genel seçimin tarihinin erkene alınacağı öngörüsünde bulunmuş, bunu sonradan birkaç kez daha tekrarlamıştım. ‘Erken seçim’ beklentisi son zamanlarda daha da arttı. Son günlerde dile getirdiği tahlilleri dikkatle takip edilmeyi hak eden Prof. Mümtaz’er Türköne de kervana katıldı. Prof. Türköne bu yılın sonuna varmadan -Kasım 2025 içerisinde- seçimin yapılmasını bekliyor.

Toplumda hassasiyetler zirveye vurdu. İktidarın kitlelerin yarısını arkasında tutmak için 23 yıldır uyguladığı ayrıştırıcı politikaların ilk kez işe yaramadığı görülüyor. CHP’nin mitinglerine hayatında ona oy vermemiş seçmenler katılıyor. Gençler hareketli. Eğitim kurumları kaynıyor. Siyaset zeminindeki kayış kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. Çok partili dönemde aldığı en yüksek oylardan birini 31 Mart yerel seçiminde elde etmiş olan CHP’nin, son zamanlarda rakibiyle arasını daha da açmaya başladığı fark ediliyor.

Erken seçim fazla uzakta olamaz. Bakalım, seçimin tarihini yakınlaştırmayı başarabilecek mi muhalefet? Yoksa, Mümtaz’er Türköne’nin öngördüğü gibi, iş MHP lideri Bahçeli’ye mi kalacak?

Fehmi Koru’nun yazısı