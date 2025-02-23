Fehmi Koru:  Erdoğan aday olamasa AK Parti'nin o makam için aday gösterebileceği başka bir isim yok

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Erdoğan aday olamasa AK Parti’nin o makam için aday gösterebileceği başka bir isim yok.

Yıllar içerisinde parti yönetiminde kadrolar değişti, bakanlar geldi gitti, belediye başkanları ‘metal yorgunluğu’ teşhisiyle istifaya zorlandı, AK Parti bu yollarla kendisini değiştirdiğini farz etti.

İktidardaki ikinci dönemi AK Parti’nin, bir tür ‘yanlışlıklar galerisi’ gibidir.

Ne demek istediğimi açayım.

Gücünün zayıfladığı kanaati, en çarpıcı biçimde, İstanbul ve Ankara belediye başkanlığı seçimlerini muhalefet partili adayların kazanmasıyla oluştu AK Parti’nin.

Tayyip Erdoğan dördüncü kez aday olabilirse cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısına rakip olarak çıkabilecek iki isim, 2019 yerel seçiminde İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olacak.

Basit bir sorum var: 2018 yerel seçiminde büyükşehire aday olarak Binali Yıldırım’ı değil de, kısa süre önce ‘metal yorgunu’ sayılarak istifaya zorlanmış ve sonrasında -2021- rahmetli olmuş Kadir Topbaş’ı çıkarmış olsaydı, AK Parti İstanbul’u kaybeder miydi?

Sanıyorum, Ekrem İmamoğlu bayağı zorlanır, Kadir Topbaş 13 yılın başarılarını vurgulayarak bir dönem daha yerini korurdu.

Tayyip Erdoğan başarının kimin eseri olduğunu fark edemeyenler de görebilsin diye başkanlarını istifaya zorladığı illerin çoğunu o seçimde kaybetti.

Fehmi Koru’nun yazısı