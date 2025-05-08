Fehmi Koru: Ekrem İmamoğlu için gözardı edilen 'zamanaşımı' kuralı, AK Partili politikacının kızı için çalışmış…

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Genel tespit, Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıl önce aldığı diplomasının şimdi iptal edilmesinin, cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesmek niyetiyle ilişkili olduğu…

Zaten birileri, yine bir diploma durumuyla ilgili bir örnek olay bulmuşlar: şimdi Meclis’te AK Parti sıralarında oturan bir politikacının ABD’de okurken yatay geçiş yoluyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydı yapılan kızıyla ilgili bir CİMER ihbarına, üniversite, “Sorumluların eylemlerinin disiplin ve ceza hukuku bakımından zamanaşımına uğraması nedeniyle…” gerekçesine sığınmış…

Böylece, politikacının kızının 22 yıl önce aldığı ve halen o sayede tabiplik yaptığı diploması iptal edilmemiş…

Ekrem İmamoğlu için gözardı edilen hukuktaki ‘zamanaşımı’ kuralı, AK Partili politikacının kızı için çalışmış…

Hacettepe Üniversitesi’nin verdiği kararda bir yanlışlık yok…

Hukukun önemli kurallarından olan ‘zamanaşımı’ dikkate alınmadan verilen diploma iptali kararı, yalnızca hedefinde bulunan Ekrem İmamoğlu’na uygulansaydı zararı sınırlı kalabilirdi. Oysa ki, aynı durumda olan ve aynı gerekçeyle diplomaları iptal edilmiş 27 kişi daha var…

Fehmi Koru’nun yazısı