Fehmi Koru: Boykot 'milli ekonomi'ye karşı yapılmadı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykotun alış-verişi azaltmak yerine yüzde 100 artırdığını söyledi ve ardından şu vurucu cümleleri kullandı: “Hükümet-millet dayanışmasıyla milli ekonomi kazandı, boykotçular kaybetti.” Boykotun başarısız olması tamam da, o başarısızlık neden ‘milli ekonomi için kazanç’ sayılabiliyor? Bir kazanç söz konusuysa, bu ancak AK Parti’nin kâr hanesine yazılmalı değil midir?

Sorumun sebebi belli: Boykot ‘milli ekonomi’ye karşı yapılmadı; bütün bir haftayı CHP’nin düzenlediği gösteriler ile öğrencisi oldukları üniversitelerde protestolarla geçiren gençler, o gösterilere neden katılmışlarsa bir günlük alış-veriş boykotunu da onun için ilan etmiş olmalı. Olayın milli ekonomi ile ilgisi nereden çıktı, hayret…

Siyasi iktidarlar açısından, sona yaklaşıldığının pek çok belirtisi vardır; bunların en başında da, güçsüz bilinen rakiplerinin birden bire toplumsal bir güç sergilemeye başlaması gelir. Şimdi düzenlediği gösteriler ve diğer eylemlerde CHP’nin sergilediği güç bizde de öyle bir gelişmenin yaşandığına işaret ediyor. Eminim, kendine güven, CHP’nin bugün yapılacak olağanüstü kurultayına da yansıyacaktır. Olan şu: 23 yıllık AK Parti iktidarı tarihinin en sorunlu dönemini yaşıyor.

Fehmi Koru’nun yazısı