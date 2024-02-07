Fed’den faiz indirimi mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faiz indirimlerinin yıl sonunda başlayabileceği mesajı verdi.

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Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu.

BloombergHT’nin haberine göre Boston Fed Başkanı Susan Collins Boston Ekonomi Kulübü’ndeki konuşmada faiz indirimine başlamadan önce enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti.

Collins “Ekonomiye olan güvenimiz arttıkça yıl sonuna doğru para politikasında gevşemek uygun olabilir” dedi.

Collins enflasyonun yüzde 2’lik hedefe inmesi için talebin azalması gerekeceğini, bunun işaretlerinin de görülmeye başlandığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de CNBC’ye verdiği demeçte enflasyonun yüzde 2’ye indiğini görmek istediklerini belirterek “Birkaç ay daha verileri takip etmek istiyorum. Bu sene 2 veya 3 faiz indirimi uygun olabilir” diye konuştu.