Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

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Fed’in açıklamasına göre karar oy birliğiyle alındı.

Açıklamada ihracattaki dalgalanmaların verileri etkilemesine karşın son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

İşsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Faiz indirimlerine ocakta ara verilmişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylülde dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralığında da politika faizini 25’er baz puan indiren Fed, ocakta geçen yıl art arda üç toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

Banka, marttaki toplantısındaysa politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde dokuzla 1981’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak martta yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.