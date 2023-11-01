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Yaramazlara biraz batar!

Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından paylaştığı açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.


FOMC’nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte ‘güçlü’ bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının yıl başından bu yana ılımlı hale gelerek güçlü kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kaldığı ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

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