Fed, faiz artırım görüşmelerini hızlandırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden ikisi dün ABD ekonomisinin hızla büyüdüğünü ve istihdam piyasasında toparlanma hala sürse de enflasyonun faiz oranlarını artırmak için gerekli iki kriterden birini karşılayacak kadar yükseldiğini ifade etti.

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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tahvil alım miktarının azaltılması için dördüncü çeyreği beklediğini ancak istihdam piyasası bu hızda toparlanmayı sürdürürse alımların daha bile erken azaltılmasını değerlendireceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ve Bostic, birbirlerinden ayrı yaptıkları değerlendirmelerde enflasyonun Fed’in hedeflediği yüzde 2 düzeyine zaten ulaştığını belirtti. Fed’in faiz artırımına gitmeyi değerlendirmek için belirlediği iki kriterden biri enflasyonun yüzde 2’ye ulaşmasıydı.

Bu açıklamalar Fed yetkililerinin varlık alım hızını nasıl ve ne zaman azaltmaya başlamayı görüştüğüne ve aynı zamanda Fed’in enflasyon hedefini detaylıca değerlendirdiklerine işaret ediyor.

Fed’in Covid-19’un piyasalara etkisini dindirmek için gevşek tuttuğu para politikasını sıkılaştırmasının Türkiye gibi gelişen piyasaları olumsuz etkilemesi bekleniyor. Siyasilerin, mevcut göstergelere uygun olmamasına rağmen faizde indirim talep ettiği Türkiye’de bu etki daha çok hissedilebilir.