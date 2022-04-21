Fed ekonomisti: KKM, enflasyonu daha da körükleyebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) finansal istikrar bölümü ekonomisti Levent Altınoğlu, TL’yi desteklemek için tasarlanmış geleneksel olmayan önlemlerin orta vadede enflasyonu daha da körükleyebileceğini söyledi.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021 günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) devreye almıştı. Ancak uzmanlar bunun orta ve uzun maliyetleri hakkında uyarıyor.

Fed ekonomisti Altınoğlu, TL’de son yıllarda görülen değer kaybının başta yüksek enflasyon ortamından ve bunun yol açtığı ekonomik çalkantılardan kaynaklandığını söyledi.

Altınoğlu, bu ortamda gevşek para politikası sürdürüldüğü sürece, TL’yi desteklemek için tasarlanmış geleneksel olmayan önlemlerin kura ancak geçici destek sağlayabileceğini belirtti.

Dünya’dan Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Altınoğlu, orta vadede bu gibi uygulamaların enflasyonu körükleyerek ters etki yapabileceğini, kurun daha da yükselmesine neden olabileceğini belirtti.

Faiz uyarısı

Gelişmiş ekonomilerdeki faiz oranları yükselen enflasyon nedeniyle önümüzdeki aylarda artacağı için, Türkiye’deki reel faiz oranlarıyla gelişmiş ekonomilerin reel faiz oranların arasındaki farkın daha da büyüyeceğine dikkat çeken Altınoğlu, bu farkın da kura orta vadede yansıyacağını ifade etti.

Altınoğlu dış yatırım ve ihracat vasıtasıyla ülkeye giren döviz miktarının yetersiz kalması halinde, merkez bankasının bu ödünç alınan dövizleri kısmen ödemekte zorlanabileceğini, bunun bankalara zarar vereceğini, TL cinsinden ödemeye gidilirse de bunun enflasyonu daha da arttıracağını belirtti.