Fed başkanıyla rahatlayan kripto paralar, yönünü yukarı çevirdi

Kripto paralar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın haziran toplantısı için 75 baz puanlık artırım ihtimalini masadan kaldırmasıyla yükselişe geçti.

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Fed dün beklentilere paralel bir şekilde 50 baz puan faiz artırmıştı. Dün akşam saat 21:00’de karar açıklanmadan önce Bitcoin 39 bin dolar civarında seyrediyordu. Martın son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin, Fed’deki sıkılaşma mesajlarıyla düşüşe geçmişti.

Bitcoin, dünkü kararın açıklanmasıyla ilk anda 38 bin 800 doların altına geriledi. Ancak bu gerileyiş, Powell’ın haziran için 75 baz puanlık artırım ihtimalini masadan kaldırmasıyla durdu. Beklentinin aksine Powell halen yumuşak bir inişin mümkün olduğunun mesajını verdi.

Bu açıklama kripto para piyasasında yükselişe yol açtı. Bu sabah itibariyle Bitcoin yüzde 5 yükselerek 39 bin 900 doları gördü.

Ethereum da benzer şekilde 2 bin 900 doları aştı.