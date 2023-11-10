Fed başkanı: Politikayı daha da sıkılaştırmak gerekirse tereddüt etmeyeceğiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından ’emin olmadıklarını’, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen 24. Jacques Polak Yıllık Araştırma Konferansı kapsamında “Küresel Ekonomide Para Politikası Zorlukları” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele, Fed Başkanı Powell, IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron ve Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Kenneth Rogoff katıldı.

Powell, burada yaptığı konuşmada, ABD’de enflasyonun geçen yıl boyunca düştüğünü ancak yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Söz konusu ilerlemeden memnun olduklarını belirten Powell, ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2’ye düşürülmesi sürecinde daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu aktardı.

Fed, politikanın yeterince kısıtlayıcı olduğundan emin değil

Powell, iş gücü arzındaki iyileşmelerin ve talebin kademeli olarak azalmasının piyasayı daha iyi bir dengeye taşımaya devam etmesine rağmen iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin oldukça güçlü olduğuna işaret eden Powell, ancak büyümenin gelecek çeyreklerde yavaşlamasını beklediklerini söyledi.

Powell, daha güçlü büyümenin iş gücü piyasasında dengenin yeniden sağlanmasına ve enflasyonun düşürülmesine yönelik ilerlemeye zarar verebileceği ve bunun da para politikası tepkisi gerektirebileceği riskine karşı dikkatli olduklarını aktardı.

Fed Başkanı Powell, “Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) enflasyonu zaman içinde yüzde 2’ye düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşu sağlamaya kararlı. Böyle bir duruşa ulaştığımızdan emin değiliz” dedi.

Dikkatli hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı

Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru devam eden ilerlemenin güvence altında olmadığını bildiklerini belirten Powell, enflasyonun kendilerini birkaç kez ters yönde yanılttığını aktardı.

Powell, “Para politikasını daha da sıkılaştırmak gerekirse bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğiz” diye konuştu.

Birkaç aylık verilerin yanıltma ve aşırı sıkılaştırma risklerini ele almalarına olanak tanıyacak şekilde dikkatli hareket etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Powell, gelen verilerin toplamı ve bunların ekonomik aktivite, enflasyon görünümü ile risk dengesi üzerindeki yansımalarına göre toplantıdan toplantıya kararlar aldıklarını yineledi.