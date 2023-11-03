FBI’dan New York belediye başkanına ‘Türkiye’den yasa dışı bağış’ soruşturması

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın seçim kampanyası sırasında Türkiye’den yasa dışı bağış alıp almadığını soruşturuyor.

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VOA Türkçe’nin haberine göre FBI görevlileri perşembe sabahı Eric Adams’ın seçim kampanyası bağış sorumlusu Brianna Suggs’ın evini aradı. Suggs ‘kamu yolsuzluğu’ soruşturmasında sorgulanıyor.

Haberi ilk olarak arama emrine ulaşarak yazan New York Times’a göre Eric Adams’ın 2021’deki belediye başkanlığı seçimi kampanyasında, Brooklyn’deki bir inşaat şirketi ve Türkiye hükümetiyle, ‘kendi adına siyasi katkıda bulunmak amacıyla başka birisinin parasını yasa dışı olarak kullanma yoluyla işbirliği’ yapıp yapmadığı soruşturuluyor.

Reuters’ın haberine göre Washington’daki Türkiye Büyükelçiliği’nden bir sözcü iddialardan yeni haberdar olduğunu söyledi.

Washington’daki toplantılarını son anda iptal etti

Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın bugün hükümet yetkilileriyle kentteki barınma krizini görüşmek üzere başkent Washington’a gelmesi bekleniyordu. Ancak Adams’ın bu toplantıları son anda iptal ettiği belirtildi.

Evi aranan Suggs 2017’den bu yana Eric Adams için çalışıyor. Suggs 2021’de Adams’ın başarılı seçim kampanyası sürecinde 18 milyon dolardan fazla bağış toplamayı başarmıştı.

Eric Adams’a bir suçlama yok

İddianamede New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın kendisine yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmiyor.

Yetkililer son aylarda Adams’a yakın başka isimlere yönelik soruşturma açmıştı.

Temmuz’da Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, kendi adına siyasi katkıda bulunmak amacıyla başka birisinin parasını yasa dışı olarak kullanma yoluyla yasa dışı bağış topladıkları gerekçesiyle altı kişi hakkında iddianame açıklamıştı. Altı kişi kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.