Fazıl Say’ın Norveç konserine boykot çağrısı: İstediklerini elde edemeyecekler

Piyanist Fazıl Say’ın 19 Kasım’da Norveç’in başkenti Oslo’da vereceği konsere müzisyen Ole Bøhn boykot çağrısında bulunurken, Say “Konserimi sükunetle vereceğim” dedi.

Say’ın İsviçre’deki konserleri İsrail-Filistin savaşına ilişkin sosyal medyada yaptığı “Netanyahu savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet” paylaşımı nedeniyle iptal edilmişti.

Şimdi de Oslo’daki konseri iptal ettirilmeye çalışılıyor. Norveçli müzisyen Ole Bøhn, boykot çağrısında bulunarak Norveç’in de İsviçre ile aynı yolu izlemesi gerektiğini söyledi:

“Hamas’ın bir terör örgütü değil özgürlük savaşçısı olduğunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın yanında yer aldığı ve Hamas’a yönelik açıklaması nedeniyle Say’ın İsviçre’deki konserleri iptal edildi. İnsanlardan Fazıl Say’ın Oslo’daki konserini boykot etmelerini istiyorum.”

Hakaret bu bana

Say, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla boykot çağrısını eleştirdi. ‘Ne politikacı ne asker, sadece müzisyen’ olduğunu vurgulayan Say, Oslo’da barıştan yana olanların çoğunlukta olduğunu ve korkmadığını belirtti.

Say’ın açıklaması şu şekilde:

*Oslo’da bir müzisyen benim konserimi boykot etme çağrısında bulunmuş. Konser 19 Kasım’da Oslo Operası’nda. Sebep? Barıştan yana olmam herhalde… Programda Bach’ın ‘Goldberg Çeşitlemeleri’ eseri var. Yani bu arkadaş bir yandan Bach’ı da boykot ediyor. Tebrik ederim kendisini!

*Düşünsün; 24 bin ton bomba Oslo’ya düşse, binlerce suçsuz sivil insan ölse? Haritayı ters çevirsin. Hayatında bir kere olsun kendini Ortadoğu’da doğmuş bir çocuğun yerine koysun! Bir kere! Ve bazı müzik blog yazarları da onun gönderisini alıntılamış, haber yapmış. Bu artık anlamamak değil, anlamayı istememek! Hakaret bu bana, barış için hür ruhlar için yıllardır onca deneyimime, bedel ödememe. Ne sancılı coğrafyada doğmuşuz… Yazmıştım… Malum, barıştan yana olanların işi zor.

Oslo’ya tek başıma gideceğim

*Haberlerin de, boykot çağrısının da tamamı saçma manipüle bilgiler. Benim yazdıklarımın hepsi burada. İngilizce altyazılı videom burada. Buyur bak! Anla! Manipüle etme! O yüzden, yazdıklarını geri alsın! Bu işi sanata bulaştırmasın!

*Oslo’ya 19 Kasım günü tek başıma gideceğim, hiçbir yardım, hiçbir koruma, menajer, elçilik, polis, avukat vesaire istemiyorum. Yalnız olacağım, konserimi büyük bir sessizlikte vereceğim. Bach’ın başyapıt eserini en iyi şekilde yorumlayacağım. Boykota gelince bu işin etiği şöyle; İsrail Filistin mi tartışmak istiyorsun arkadaş? Bu iş müzik dışı bir konudur. Bach’ı dinle önce. Konserden sonra gel, vakit ayıracağım, sana bir bir bira ısmarlayayım, konuşalım tartışalım.

*Bu kadar ‘gülünç’ olma. Bu kadar kendinle çelişme. Bu kadar manipülasyon yapma. İnsanları ne söylediyse onunla değerlendir! Konserimi vermek istiyorum, Oslo’da iyi insanlar olduğunu, barıştan yana olanların çoğunlukta olduğunu biliyorum, korkmuyorum. Bu dünya kötü siyasetçilerin elinde bu hale geldi! Konserimi sükunetle vereceğim.

*Bakın; Bu adamlar İsviçre’de, Norveç’de konserlerimi iptal ettirerek istediklerini elde edemeyecekler! Zavallı bu! Biz ne politikacıyız ne asker. Müzisyeniz! İnsandan barıştan yaşamaktan ve özgürlükten yanayız! Ben yazarken, siz okurken her saniye çocuklar ölüyor Filistin’de