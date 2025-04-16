Fatih Yaşlı: Türkiye'de tarihsel olarak gençlik buzkıran rolü üstlendi

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Pazartesi itibariyle üniversiteli gençliğin yanına liseli gençler de eklendi. Öğretmenlerinin sürgüne gönderilmesi bardağı taşıran son damla oldu ve ülkenin dört bir yanındaki onlarca okulda binlerce liseli eylem yaptı. Öyle ki kimi liselerde “Boyun eğme, memleket sahip çık” sloganı “Boyun eğme, okuluna sahip çık” ya da “Boyun eğme, öğretmene sahip çık” şeklinde atılıyor, okul bahçelerine o sloganın yazdığı pankartlar asılıyordu. Yani liseli gençlik okuluna sahip çıkma iradesiyle memlekete sahip çıkma iradesini birleştiriyor, buradan yeni bir yol açıyordu.

Türkiye’de tarihsel olarak bakıldığında gençlik hep bir buzkıran rolü üstlendi. Osmanlı’daki ilk muhalif akımın mensuplarına Jön Türkler, yani Genç Türkler adı verilmişti. Hürriyet kavramını, vatan kavramını ilk onlar getirdiler memlekete, ilk günlük gazeteyi onlar çıkardılar, ilk tiyatro oyununu onlar sergilediler. Osmanlı’nın ilk anayasasını onlar yazdılar, ilk parlamento onlar sayesinde açıldı. Abdülhamid ilk fırsatta hepsini sürgüne gönderse de ikinci kuşak Jön Türkler, yani İttihatçılar “Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet” diyerek 1908’de 30 yıllık istibdat rejimine son verdiler, askıya alınan anayasayı yeniden yürürlüğe soktular, kapatılan parlamentoyu yeniden açtılar.

1950’lerin sonlarına doğru Menderes’in karşısına dikilenler de yine gençlerdi. Türkiye’nin 68’inin önünü de gençlik açtı; gençliğin üniversite boykotlarıyla işçi eylemleri iç içe geçti; Deniz’ler, Mahir’ler o zamandan bu zamana birer halk kahramanı olarak efsaneleştiler. 70’ler Türkiye’sinde de benzer bir şekilde toplumsal uyanışın başını öğrenciler ve gençler çekti, faşist terörün öncelikli hedefi onlar oldu, cinayetler, katliamlar birbirini izledi. Bir sermaye darbesi olarak 12 Eylül işçi sınıfıyla birlikte en çok öğrenci gençliği vurdu. YÖK bunun için kuruldu… AKP de gençlikten çok korktu. Ama işte bugün, her şeye rağmen, bu cendereye, bu kuşatılmışlığa rağmen gençlik yine ayakta.

Fatih Yaşlı’nın yazısı