Fatih Yaşlı: Toplum gelir dağılımında adalet, sosyal devlet, adil bir vergi sistemi istiyor

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Günlerdir sosyal medyada bir linç kampanyası izliyoruz, bizzat İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından organize edilen bir kampanya bu. Tugay sadece işçilerin maaşları ve talepleri konusunda yalan söylemiyor, sokaktaki çöp toplama görüntüleriyle ve yaptığı grev kırıcılıkla halkı işçilere karşı kışkırtıyor, halkla işçileri karşı karşıya getiriyor.

Bir de bu kampanyanın kalemli tetikçileri var. Konforlu muhaliflik alanlarından işçileri hedef gösteriyor, işçileri halka düşman ediyor, bu düşmanlıktan nemalanıyorlar. Atatürk’ü istismar etmeyi geçim kapısı haline getiren bu sarı muhaliflik, fırsatını bulduğu anda iktidardakilerle işçi düşmanlığında buluşacağını bir kez daha gösteriyor.

Peki neden, sözünü ettiğimiz muhalif kitleler neden her seferinde aynı tuzağa düşüyor, neden işçi düşmanlarının peşine takılıyor?

Aslında Türkiye toplumu Şimşek programının da etkisiyle bir süredir içgüdüsel bir şekilde, adını koymadan sol değerleri arıyor. Yani gelir dağılımında adalet istiyor, sosyal devlet istiyor, adil bir vergi sistemi istiyor, insanca bir yaşam istiyor. 31 Mart seçim sonuçları bunun en önemli göstergelerinden biriydi, halk gitti ve Şimşek programını sandıkta cezalandırdı.

Fatih Yaşlı’nın yazısı