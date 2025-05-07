Fatih Yaşlı: Sokağın siyasi denklemdeki yeri mutlaka muhafaza edilmeli

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Özel, Meclis’teki konuşmasında meydan okuyan bir tavır sergiledi ama daha önceden planlanmış mitinglerin dışında yeni bir yol haritası ortaya koymadı. Bugün yapılacak Beyazıt mitingine gençliğin dinamizmi ve coşkusunun damgasını vuracağını söyleyebiliriz ama bu rutinleşmiş eylemlerin 19 Mart’ın sönümlenmesi anlamına geldiğini de biliyoruz.

Daha önceki yazılarda da sıkça tekrar ettiğimiz şeyi tekrar ederek bitirelim yazıyı: Sokağın siyasi denklemdeki yeri mutlaka muhafaza edilmeli, bunun için yaratıcı eylemlilik biçimlerine başvurulmalı, eylemlerin öğrencilere doğru daralmasını engellemek için adımlar atılmalı, toplumun farklı kesimlerinin sokakta yer alması için inisiyatif alınmalı, öğrenci hareketinden emek hareketine uzanan yollar açılmalı.

Tüm bunlar için esas inisiyatif alması gereken ise sosyalistler, eğer CHP’nin yapabileceklerinin sınırını biliyorsak o sınırları genişletecek olanların kimler olduğunu da biliyoruz demektir çünkü.

Fatih Yaşlı’nın yazısı