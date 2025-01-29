Fatih Yaşlı: İktidar, Erdoğan'ın devam edebilmesini sağlamak adına yargı sopasını yeniden eline almış durumda

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İktidar, şimdi de devleti elinde tutabilmek, rejim inşasına devam edebilmek ve elbette ki rejimin tuğlası niteliğindeki Erdoğan’ın o koltukta oturmaya devam edebilmesini sağlamak adına yargı sopasını yeniden eline almış durumda.

Bu sefer herkesin içerisine doldurulabileceği “Ergenekon” isimli bir çuval yok, herkesin aynı örgütün üyesi olduğu iddia edilmiyor belki ama iktidarın bekasına tehdit oluşturduğu düşünülen herkes yine o sopayla karşı karşıya.

Bu yeni konjonktürün açılışını yapan hadisenin 1 Ekim günü TBMM’nin açılışında Bahçeli’nin DEM Parti’li milletvekilleriyle tokalaşması olması şaşırtıcı değil; çünkü Öcalan üzerinden PKK’ya silah bıraktırılması projesi de aynı sürecin, yani AKP-MHP ikilisinin devletin sahibi olarak kalmaya dair niyetlerinin bir parçası.

Siyasetin yargı eliyle biçimlendirilmesine dair bu yeni süreçte, Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanmasına DEM’li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının, Beşiktaş Belediye Başkanı CHP’li Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına da DEM’li Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının tutuklanmasının eşlik etmesi şaşırtıcı değil. Çünkü bu eş zamanlı hamlelerdeki asıl niyet hem CHP’yi terörle işbirliği içerisinde göstermek hem de CHP’nin kayyım atamalarına vereceği tepkinin yetersizliği üzerinden CHP-DEM Parti ilişkisini baltalamak.

Fatih Yaşlı’nın yazısı