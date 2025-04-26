Fatih ve Beyoğlu'nda yarın bazı yollar kapalı

Uluslararası Türkiye İş Bankası 20’nci İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla yarın kentteki bazı yollar bir süre trafiğe kapalı olacak. Toplu ulaşıma da düzenleme yapıldı.

Fotoğraf: AA / Temsilis

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul organizasyonuyla yapılan etkinlik dolayısıyla yarın Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 4:30 ve 13:30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Balat güzergahı 11:05’ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.

Trafiğe kapalı güzergahlar şöyle:

Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı)

Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı), Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi (Karaköy)

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı)

Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat)

Atatürk Köprüsü (Cibali)

Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray)

Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray)

Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)

Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)

Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)

Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar

Ankara Caddesi

Arpacılar Caddesi

Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci)

Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)

Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran)

Kumkapı çevresi sokaklar

Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)

Toplu ulaşıma da düzenleme

21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda 7:00-13:30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

İETT otobüslerini kullanacak yolcular, anlık değişimleri ‘Otobüsüm Nerede?’ uygulamasından takip edebilecek.