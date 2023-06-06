Fatih Terim: ‘Ali Koç’ paylaşımı kontrol dışıydı

Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, kendi hesabından paylaşılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la ilgili videoya hakkında açıklama yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray pazar günkü maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmişti. Bu maçtan sonra kutlama töreni düzenlenmişti.

Bugün de Terim’in Instagram hesabından bir video paylaşıldı. Videoda Koç maça odaklanmışken Terim çay içiyor. Videoda ayrıca Terim’in “Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz” sözü yer alıyor.

Paylaşım kısa süre sonra kaldırılırken Terim’den açıklama geldi.

Terim, söz konusu paylaşımının hesabına yönelik bir müdahale sonrasında yapıldığını dile getirdi. Terim’in paylaşımı şöyle: