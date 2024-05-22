Fatih Sultan Mehmet’in ‘tılsımlı madalyon’u satışa çıktı

Britanya’daki Bonhams müzayede evinde en eski Fatih portresini taşıdığı belirtilen bronz madalyon satışa çıktı.

Madalyon için verilen 1,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 57 milyon lira) teklif, rezerv fiyatın altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

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İslam ve Hint eserlerinin de satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser satıldı.

Londra’daki müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan ve Fatih portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon, 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya açıldı. Teklif 1,4 milyon sterline kadar yükseldi fakat müzayede evi teklifin satış için belirtilen rezerv fiyatın altına kaldığını açıkladı. Bu nedenle madalyon satılmadı.

Satışa çıkan madalyonun üzerine işli Fatih’in resminin, padişahın en eski portresi olduğu düşünülüyor.

Bonhams, Fatih’in şehzadeliğinde yapıldığı belirtilen ve ‘Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi’ yazılı madalyonun boyna takıldığı ya da bir yere asıldığı düşünülüyor. Ayrıca müzayede evine göre tılsım amaçlı da kullanıldığı da tahmin ediliyor.