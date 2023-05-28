Fatih Portakal hakkında suç duyurusu: Gerekçe ‘zafer işareti’

Gazeteci Fatih Portakal ve bir sandık kurulu üyesi hakkında oy verirken zafer işareti yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Fatih Portakal

Gazeteci Portakal, oy verirken ‘zafer işareti’ yaparak fotoğraf çektirdi. Portakal’ın paylaştığı fotoğrafta bir sandık kurulu üyesinin de aynı işareti yaptığı görüldü.

Portakal, bu işareti yapan sandık görevlisi hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı.

Yok artık! Sandik başinda evrensel anlamda zaferi ve barışı simgeleyen bu işareti benim gibi yapan görevli kadın hakkında tutanak tutuyorlarmış. Sözün bittiği yer.

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V işareti hakkında bilgi:

2. Dünya savası sırasında ortaya çıkmış bir işaret. İngilizce Victory’nin “V” si.… pic.twitter.com/FBPSuEoHMZ — fatih portakal (@fatihportakal) May 28, 2023

Portakal ve sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu

AA’nın aktardığına göreyse, Portakal ve sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AKP adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, İzmir Seferihisar başsavcılığına verdiği dilekçede Fatih Portakal’ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken ‘zafer işareti’yle fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D.’nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, Portakal ve Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe seçim kurulu başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D’nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.