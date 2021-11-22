Fatih Polat: Yeni bir iktidar alternatifi Kürt sorununun çözümünde fırsat olabilir mi?

Rahip Brunson krizinden sonra, bu kez tamamen içeriden, devletin zirvesinin ekonomiye dair tasarruflarından kaynaklı kur dalgalanmasıyla TL’nin yaşadığı değer kaybı ve art arda gelen zam furyası tartışılırken, başka önemli gündemler bakımından da ‘acaba’ sorularının yeniden dillendirildiği bir zamandayız.

Türkiye’nin yeni bir iktidar alternatifine kavuşması acaba Kürt sorununun barışçıl çözümü bakımından fırsat olabilir mi? Bağlantılı bir soru olarak; acaba CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin muhataplığı bağlamında dile getirdikleri ya da hem destek gören hem ciddi eleştiriler alan ‘helalleşme’ söylemi bakımından barışın imkanlarını yeniden düşünebilir miyiz?

Türkiye’de ekonominin bu halde olduğu bir dönemde dahi savunma harcamalarının taviz verilmeyen başat kalem olarak duruyor olması da bu soruları anlamlı kılan gerekçelerinden.

Fatih Polat’ın yazısı