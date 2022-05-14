Fatih Polat: ‘Uslu politikacı istiyoruz’ deniyor

Toplumsal muhalefeti sindirmek için icat edilen 3. Gezi davasında verilen mahkumiyet kararlarının ardından Canan Kaftancıoğlu’nun Gezi döneminin Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen ceza, iktidar ve o iktidarı simgeleyen isim karşısında dik duran bir siyasetçi şahsında, iktidara karşı dik duran ve ona meydan okuyan herkese yönelik tehdit dolu bir ‘Testere’ davetidir.

Bu testerenin HDP’li politikacılar ve belediye başkanlarına yönelik çalıştığı süreçte, ona cesaret veren politik yanlışlar bugünkü cüretin önünü açtı. Kaftancıoğlu’nun hedef alınması hem muhalefete bir gözdağı hem de CHP’ye bir ayar verme girişimidir. ‘Biat sınırlarını aşmayan uslu politikacı istiyoruz’ deniliyor.

O testere burada da durmaz. Güçlü bir tepki verilmezse muhalefet açısından bir ölüm kapanına dönüşene kadar hükmünü icra etmeye niyetli bu ‘testere rejimi’ yaşayabilmek için artık daha makulünü yapamaz. Onun açısından da bir ölüm kalım savaşı bu.

Fatih Polat’ın yazısı