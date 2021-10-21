Fatih Polat: TÜSİAD’ın raporu, AKP’nin güç kaybının tartışıldığı bir döneme denk geldi

TÜSİAD’ın raporu, son seçimlerde özellikle sanayi merkezlerinde tanık olduğumuz AKP’deki güç kaybının yapılan son araştırmalarla daha da arttığının tartışıldığı bir döneme denk geldi. Araştırmalar AKP’den kopanların muhalefet partileriyle birleşme eğilimlerinin parçalı bir görüntü sergilediğini de ortaya koyuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu açıdan sürecin nereye varacağı muhalefetin de neler yapıp yapmayacağı ile doğrudan ilgili.

TÜSİAD’ın açıklaması AB’nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarıyla ilgili yaptığı çağrıları, Türkiye’nin ifade özgürlüğü sorunlarına dair açıklamalarla sürdüğü bir döneme de denk geliyor. Dolayısıyla AB’nin Türkiye bağlamında AKP ile ‘köprüleri’ atmadan çıkarlar temelinde sürdürdüğü ilişkilerden, Türkiye’de yeni bir iktidar alternatifinin sondajının yapıldığı bir iklimin olanaklarına doğru evrildiği dikkati çekiyor.

TÜSİAD’ın iktidarın adını anmadan ancak doğrudan iktidarı hedef alan eleştirileri ve programatik düzeyde dile getirdikleri “Millet İttifakı” bağlamında da bir program çerçevesi gibi duruyor. Aynı zamanda AKP iktidarının baskılarından bunalan kesimleri yedekleme amaçları referansları içermeye odaklanmış bir çerçeve bu.

Fatih Polat’ın yazısı