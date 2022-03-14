Fatih Polat: Türk Telekom başka kimleri ihya etti?

Ekonomistlerin dile getirdiği görüşlerden birisi şu: Özelleştirmeyle başlattığı süreci şeffaf olmayan bir biçimde noktalayan AKP’nin, bu son hamlesiyle, Türk Telekom’un ana hissedarı konumundaki 3 büyük bankanın aktiflerinde yeni krediler verilebilmesi için alan açıldı.Bu muhtemelen gerekçelerden birini oluşturuyor.

Söylentilerden biri de, Türk Telekom’un 2023 seçimleri öncesi bu kez, iktidarın yakınlaştığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılmaya hazırlandığı. Bu ihtimalin izini de süreceğiz.

Gazeteci Füsun Sarp Nebil de, Telekom’un özelleştirme sürecinin analizini yaptığı, “Türk Telekom özelleştirildikten 17 yıl sonra devlete dönüyor; süreçte neler yaşandı, emanetten vesayete mi?” başlıklı yazısında ise, yerel seçimlerde büyük kentleri kaybeden iktidarın yandaşları memnun etme hesabını önemli bir nokta olarak vurguluyor. (T24, 11 Mart 2022)

Peki, Türk Telekom başka kimleri ihya etti? Telekom gibi, Varlık Fonunun elinde olan dev firmalar, hem yönetimindeki isimlere tatlı paralar öderken, hem de yandaş medyaya ilan yoluyla sermaye aktarmak için kullanıldı, kullanılıyor.

Fatih Polat’ın yazısı