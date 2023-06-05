Fatih Polat: Tek adam rejiminin içindeki alt başlıklar

Başka bir ülkede on yılda yaşanabilecek şeylerin, bir ayda yaşanılabildiği bir ülkede, birçok şey çabuk unutuluyor. Bu nedenle ‘Arşiv unutmaz’ sözünü hatırlatan çalışmalar, hakkıyla yapıldığında hafıza tazelemek açısından değerli gazetecilik işleridir.

Ancak iktidar medyasının yeni kabine üzerinden yeni bir hikaye yaratarak hayal satma gayreti kadar, ‘arşivler ortada’ diyerek geçmiş ile geleceği düz bir çizgi gibi okumak sorunlu bir yaklaşım olur. AKP’nin ilk dönemi ile ‘tek adam’ rejimine evrildiği dönem arasında da hem farklılıklar hem de süreklilikler var. O nedenle zaten sürdürülemez hale gelen politikalarda yeni kabineyle bazı revizyonlar görmemiz kaçınılmazdır. Ancak bu türden esnemelerin ‘tek adam’ rejiminin içindeki alt başlıklar olabileceği unutulmamalı. Eğer yeni kabineye bundan fazlasını umarak dahil olan varsa o da kendi sınırlarını yaşayarak öğrenecektir.

Fatih Polat’ın yazısı